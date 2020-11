El día que Maradona fue al velorio de un familiar, en Paraná

La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo y son miles las anécdotas que salieron a la luz. El 10 estuvo varias veces en Paraná, una de ellas cuando vino a jugar un partido y luego fue al velorio de su tía.



Ángel Villanueva era un niño cuando eso sucedió. Una noche fue a comer a la casa de su tío, que vive en Villa Almendral, y tuvo la fortuna de conocer al astro del fútbol.



"Yo era muy pequeño. Una noche fuimos a la casa de mi tío, a cenar. Eran cerca de las 21. Estábamos jugando en la vereda con mis primos. Vemos llegar un auto muy lindo, inusual. Vemos bajar a Diego Maradona, que en ese momento ya era toda una estrella", aseguró en diálogo con Elonce TV.



Comentó que "nos acercamos a saludarlo, él nos tocaba la cabeza, lo abrazó a mi hermano más chico. Recuerdo que dijo: `bueno chicos, ya me saludaron, ya me vieron, sigan jugando´".



Aseguró que "la tía de él vivía al lado de la casa de mi tío. Maradona tenía la cabeza llena de rulos, era bajito. Debe haber tenido cerca de 20 años. Él había venido a jugar al fútbol y después fue al velorio".



"Hoy no podía creer cuando me enteré de la noticia. Es el más grande del fútbol, gracias a él todo el mundo conoció a la Argentina", finalizó. Elonce.com