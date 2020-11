25N en Paraná: Se realizó una marcha contra la violencia hacia las mujeres

Comunicado

Mujeres a pie y una caravana de bicicletas se movilizó este miércoles en Paraná, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ademas, denunciaron el incremento de hechos de violencia de género desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Se replicó en varios puntos del país y el mundo.La movilización comenzó a las 18:15 horas en la rotonda del Rosedal, en Paraná y se trasladaron por Alameda de la Federación hacia Casa de Gobierno. Estuvieron escoltadas por personal de tránsito."Vine para que se visibilice la violencia machista que está sucediendo. Queremos que nos entienda, nos están matando y esto va más allá de que si estas a favor o en contra del aborto", expresóuna chica que asistió a la marcha.Conmovida agregó que "queremos salir tranquilas, no que tengamos que estar avisando donde estamos y a qué hora llegamos. Queremos salir y no dudar si regresamos o no a nuestras casas".En el acto leyeron un petitorio y de modo simbólico se realizó una actividad cultural. En Entre Ríos, se registraron más de 4.000 denuncias por violencia doméstica en lo que va del 2020.Una familiar del Alejandra "Rucu" Silva, quien fue asesinada por Facundo Siegfrie d, el lunes 25 de septiembre de 2018, en una vivienda de calle Coronel Du Graty al final, en el barrio El Morro de Paraná asistió a la marcha. "Hasta el día de hoy estamos a la espera de justicia, seguimos a la espera del juicio oral", señaló aPor su parte, otra militante, comentó que "estoy acá porque muchas veces la acompañe a mi mamá a realizar denuncias de violencia de género y el policía nunca hizo nada. El agresor vive en nuestro domicilio, nosotras somos las que tenemos que salir y huir, mientras él se queda con todo lo que quiere"."Lamentablemente no nos queda otra que pelear porque los policías no nos defienden y si hay leyes que nos abalan no las aplican. No podemos vivir con miedo, tenemos que ser libres", finalizó.Uno de los comunicados que leyeron en la plaza hacía referencia a las estadísticas sobre el ejercicio de la violencia.