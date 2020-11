Ayudar Hace Bien 2020: SATSAID donó pañales al Hospital San Martín

Las donaciones que se piden son:

La delegación de Entre Ríos del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) hizo un aporte de pañales al Hospital San Martín, en la 16º edición de Ayudar Hace Bien, la jornada solidaria en beneficio de hospitales y ONGs.El próximo 8 de diciembre nos unimos para "Ayudar a los que nos cuidan". La pandemia obligó a cambiar la forma de realizar Once Por Todos, para garantizar el cuidado, los protocolos y evitar contagios."El Sindicato se suma con una importante donación de pañales. Este año, nosotros hacemos de puente para que el recurso llegue, ya que los pañales son esenciales en los hospitales", expresó aClaudia Luero, coordinadora de la jornada solidaria.Por su parte, Carlos Retamar de Satsaid, dijo que "nos sumamos una vez más, como hace 16 años a esta acción solidaria. Sabemos que los pañales son necesarios para los niños y adultos, entonces decimos colaborar de esta manera".Y agregó que "en este contexto de pandemia, lo mínimo que podemos hacer es colaborar con los hospitales. Nosotros ponemos nuestro granito de arena".Al finalizar, Luero aclaró que "este año nos quedamos y ayudamos en Paraná en dos puntos que siempre nos ayudaron: el personal de salud y las organizaciones sociales. Nos hubiera gustado hacer extensiva la ayuda, como otros años, pero por la pandemia no podemos".Ayudar Hace Bien pretende difundirpara ganarle la batalla al covid 19, pensando que entre todos es posible.Además, se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.El mismo 8 de diciembre,*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)*Fundación Puentes (Comedores y merenderos de Paraná)