Petropack dice "Ayudar Hace Bien" y confeccionará bolsas para las donaciones

Las donaciones que se piden son:





En la 16° edición, los beneficiarios son:

Como todos los años, la empresa Petropack aportará bolsas que lleven "los gestos solidarios" para la realización de la jornada solidaria Ayudar Hace Bien. Este 2020 tiene como objetivo "Ayudar a los que nos cuidan"., pretende difundir el mensaje de prevención, esperanza y fuerza para ganarle la batalla al covid 19, pensando que entre todos es posible."Es un gusto ayudar nuevamente y aportar las bolsas que llevan los gestos solidarios. Estamos presentes este año tan difícil para toda la sociedad argentina y el mundo", expresó aGustavo, supervisor.Este año, no será posible recibir donaciones Sala Mayo ni en las múltiples comisiones vecinales y/o entidades que año a año lo hacían, para evitar la aglomeración de personas y respetar los protocolos vigentes de distanciamiento e higiene de elementos.Por su parte, Mauro dijo que "el proceso del armado de bolsa es muy lindo y lleva varias etapas. Estas bolsas están hechas con mucho amor y orgullo para ayudar el 8 de diciembre", supervisor.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)El martes 8 de diciembre, Canal Once realizará una transmisión especial de la jornada solidaria, un programa para disfrutar en familia, esta vez desde casa, con shows musicales, participación de artistas, móviles e historias que van a emocionar.