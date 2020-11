Las anécdotas de "Carucha" Müller con Maradona: su foto y las camisetas

La vuelta a la Bombonera

La foto en la cancha

La camiseta y el vestuario

El vestuario era su casa

"Hizo felices a millones"

Es un "día no tan bueno por la noticia que recibimos", dijo a Elonce TV el ex futbolista Víctor Müller, en referencia a la muerte de Diego Maradona. "Me siento como si hubiese fallecido un familiar.y hoy, recibir esta noticia tan fea, nos mató a todos los argentinos", remarcó el ex delantero de Patronato y Colón, entre otros, al dialogar cony se había preparado una celebración majestuosa para el astro futbolístico, entre lo que se puede mencionar, una torta gigante de la que salieron las hijas de Diego, Dalma y Giannina.En ese contexto, transcurre la anécdota de "Carucha" Müller con Maradona. "Pedí para estar en ese partido, aunque sea en el banco, pero me tocó ser titular. Estaba embobado como si fuese una fiesta y estaba por jugar un partido en contra", recordó Müller y agregó en diálogo cony agregó: "yo con la foto ya estaba contento porque lo había seguido por todos lados para sacarme la foto".Lo que pasó después es una casualidad que terminó en un imborrable recuerdo. "Nos tocó a los dos el antidoping y lo esperé como una hora para"Cuando se estaba por ir del antidoping, me dice: `dame tu camiseta, así me la llevo de recuerdo porque no tengo de Colón´. Así que le di la 9 que yo había usado y después, me dijo: `la de jugar te la mando al vestuario´. Yo pensé que ni la iba a mandar, porque era el mejor del mundo y yo un `cuatro de copas´", recordó Müller y contó:El 27 de julio de 2008, Diego Armando Maradona, pisó por última vez el verde césped del estadio Presbítero Bartolomé Grella del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica. "Pelusa" fue la máxima figura de la exhibición de showbol, espectáculo que reunió a figuras del fútbol argentino y de Paraguay."Yo estaba en la parte de utilería y había llevado la camiseta del Mundial 86, para dársela a Goicoechea, que había sido compañero mío, y que se la diera al Diego para que la firmara", contó Müller a, pero cuando se tenía que ir a hablar con los periodistas y el público; le cambiaba la cara como si le hubieran dado una mala noticia", describió Müller y agregó: "eso lo cansaba mucho y no lo disfrutaba. Pero el vestuario lo disfrutaba de una manera increíble".