Toda una leyenda: El día que Diego Maradona jugó en la cancha de Patronato

Sociedad Maradona murió el mismo día que Fidel Castro

Un recuerdo que queda plasmado en la historia de Paraná y por sobre todas las cosas, en la del Club Atlético Patronato, fue cuando el astro futbolístico Diego Armando Maradona, jugó un partido en la capital enterriana.El mítico encuentro se desarrolló en el marco del Showbol, el espectáculo que reunió a figuras del fútbol argentino y de Paraguay en junio de 2008., regalódel Club Atlético Patronato de la Juventud Católica.Maradona estuvo acompañado por Sergio Goycochea, Fernando Gamboa, José Flores, Matías Almeyda, Fernando Cáceres, Juan José Borrelli, Sergio Zárate, Carlos Mac Allister, Alberto Carranza, Diego Soñora, Gabriel Amato y Héctor Almandoz.Ese día la Selección. Maradona estuvo en el juego 45 minutos, los que quedaron grabados en la memoria de cientos de fanáticos.Esos días, en Paraná todo fue fiesta, eljunto con la Selección se habían alojado en el hotel Maran Suite donde brindaron una conferencia.que para él " la camiseta argentina no se la traiciona, hay que ponérsela y defenderla bien".En todo momento Maradona hizo referencia a sus hijas y reveló que "quiero cuidarlas siempre, y estoy tranquilo porque son maravillosas".Previo a la enrevista, una multitud enardecida habia pasado muchas horas esperando verlo al más grande de todos los tiempos. El fanatismo y orgullo era tal, que las personas pasan en autos y motos tocando bocina.Cuando lo vieron al astro del fútbol, todos los presentes comenzaron a cantar "Y ya lo ve y ya lo ve... el que no salta es un inglés", y el ídolo no tuvo mejor idea que continuar con la música, con un puro en la mano, para terminar de "agitar" como dicen los hinchas, según informó aquel día el sitio digitalMaradona se fue, pero su fútbol se quedó en cada hincha de la Selección y siempre será recordado como: