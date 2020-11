Desalojaron a manteros de Peatonal San Martín de Paraná

Ante la inminente llegada de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, y tras un pedido de comerciantes habilitados, personal municipal -con el apoyo de efectivos policiales- realizó sendos, reprochó a través deuno de los manteros dedicado a la venta de anteojos."Somos vendedores que hace diez años trabajamos en Peatonal, en los que hubo acuerdos que no han sido solucionados", se quejó el hombre al argumentar: "Se acercan las Fiestas y queremos trabajar, pero Bahl no nos da audiencia y Testa no nos recibe".En la oportunidad, mencionó que "hay un proyecto que se inició en Las Pulgas donde se compraron materiales y se pusieron columnas para darnos los puestos, pero no se llegó a concretar".Otro de los manteros comentó que "se llegó a un acuerdo para posponer el desalojo hasta nos comuniquemos en una audiencia en la que nos den soluciones y propuestas"., indicó un vendedor de medias.Al respecto, desde el área Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná, Ezequiel Gutiérrez, argumentó que el desalojo de los manteros fue "un operativo de rutina".comentó."El área de Control Urbano tiene inspectores permanentes en Peatonal, durante todo el año, y debido a que se acercan las Fiestas, por un pedido de comerciantes por un tema de competencia desleal y venta ilegal de manteros, reforzamos esos operativos que han dado resultados positivos con el decomiso de mercadería", explicó al respecto.En la oportunidad, Gutiérrez comunicó aque, lo que dejó sentado en comisaría segunda. "Antes de salir de la oficina de calle 9 de Julio 160, cuando nos preparábamos con los inspectores,, reveló el funcionario municipal.En relación al supuesto permiso con el que cuentan los manteros para desarrollar su actividad, Gutiérrez refirió que"El año pasado se les dio la posibilidad de que hicieran el trabajo de venta ambulante hasta tanto tengan la posibilidad de reubicarlos en Mercado Las Pulgas, pero fue un trámite que realizaron con otro estamento de la Municipalidad; nuestra función es cumplir con el ordenamiento del espacio público", aclaró.alertó.