Calor y ventiladores: gran demanda para repararlos y consejos para comprarlos

Con la llegada de las altas temperaturas y para evitar el uso excesivo de aires acondicionado que consumen mucha energía, mucha gente buscó sus ventiladores de pie para ponerlos en funcionamiento, y muchos necesitaron de un servicio técnico para su reparación.



Según indicaron a Elonce TV desde una casa especializada en arreglo de electrodomésticos, durante estos días registraron una alta demanda del servicio y brindaron consejos.



"Somos servicio de garantía de varias marcas de ventiladores y además reparamos fuera de garantía. En este momento hay muchísimo trabajo", dijo Mariana y agregó que "con el consumo de los aires, mucha gente opta por el ventilador".



Sobre las reparaciones requeridas, explicó que "una de las principales fallas de los ventiladores hoy día es el tema de los bujes, entonces se le hace el cambio por rulemanes, lo cual le da más vida útil. Esta reparación se está haciendo mucho en este momento, después muchos vienen quemados y se necesita un cambio de motor". En este punto, indicó que puede haber algunas limitaciones porque algunos modelos son importados y no se consiguen. "Por ello recomendamos comprar de industria argentina".



Al brindar otros consejos a la hora de adquirir un aparato, señaló que "si es de industria nacional y le garantizan que tiene rulemanes, es lo mejor que podemos comprar por la durabilidad que va a tener el bobinado ya que al trabajar con rulemanes con calienta tanto y la vida útil es mayor".



Consultada sobre los ventiladores industriales, Mariana manifestó que "han bajado mucho en calidad en relación a los primeros industriales que salieron hace 12 o 15 años. Los que se venden hoy no tienen esa calidad de motor y se recomienda no usarlo tan intensamente; por ahí la gente piensa que al ser industrial puede estar varios días funcionando y no es así".



También aconsejó hacer un mantenimiento cuando al ventilador le cueste arrancar, antes de empezar a sentir olor a quemado o que dejó de funcionar. "Hay que prestar atención a esas fallas de menor velocidad".



Los costos para reparar un ventilador, si bien depende de la gravedad del problema, la mayoría de los arreglos cuestan menos de 2500 pesos; pero cuando hay problema de motor, puede llegar hasta 5000 pesos. Para tener en cuenta, el ventilador más económico supera los 7000 pesos "y son de baja calidad los que están a ese precio".



En relación al material de las paletas de los ventiladores, expresó que "la gente elige de chapa porque piensa que eso es una garantía de que tire buen viento pero no es un error, lo que importa es que el motor sea bueno, no importa de qué sea la pala".



Finalmente, y ante la gran demanda que registra la casa de reparación, Mariana indicó que tuvieron que reducir la atención al público "para tener más horas para trabajar en el taller y que no siga entrando tanto trabajo porque estamos desbordados". Elonce.com