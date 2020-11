Video: Ayudar Hace Bien 2020: "De manera sencilla, todos podemos ser solidarios"

Multipliquemos los gestos

Cómo participar

Los elementos que se necesitan son:



Para los comedores:

, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año,Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano, peroStefania Sepic es directora de la Escuela Nº 261 "Los Nazarenos" y perteneciente a la fundación Puentes, ambas instituciones se ubican en el barrio San Martín, en zona del Volcadero. Contó anteque crearon una escuela para que jóvenes y adultos aprendan un oficio y "cuenten con herramientas para salir adelante".La escuela de oficios se inauguró el 12 de marzo del 2020 y planeaban comenzar con las clases el 16 del mismo mes, pero debido a la pandemia, eso no pudo ocurrir, "se dificultó mucho lograr un vínculo pedagógico y afectivo con nuestros alumnos, porque muchos no cuentan con recursos para poder conectarse", resaltó. Stefanía.Es por ello que la institución ya se prepara para su ciclo 2021 y tienen abiertas las reinscripciones para los que se anotaron este año concurran el próximo.Stefanía contó que la fundación entregó kits de higiene personal y limpieza para los alumnos, porque creemos que hay que darse al otro. La solidaridad es eso, entregarse a quienes más lo necesitan".", culminó.¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag, y sé parte a esta movida solidaria.Para los hospitales:-Sanitizantes-Lavandina-Guantes-Barbijos-Alcohol-Cremas hidratantes-Pañales-Tomate-Harina-Fideo-Arroz-Leche-Azúcar-Cacao-Yerba