Llamado a la solidaridad: piden dadores de sangre para un joven de 20 años

Elías Nicolás Ramallo, tiene 20 años, y fue diagnosticado con leucemia grave. Está llevando a cabo su tratamiento en el Hospital San Martín y necesita seis dadores de sangre por día mientras dure su tratamiento. El joven es 0 negativo, pero no es necesario tener el mismo grupo y factor."Pedimos varios dadores y por un tiempo prolongado, Elías padece leucemia", explicó la madre de Elías, a"El viernes pasado recién comenzó el período y no sabemos cuánto va a durar. Será necesario organizar a los dadores en grupos de seis por día de lunes a viernes", explicó.Y detalló: "Las personas que quieran colaborar deberán concurrir al Hospital San Martín, e ingresar por calle Pascual Palma".Según contó su mamá, Elías tiene factor 0 negativo, pero cualquier persona con potro grupo y factor puede acercarse a donar. Los interesados en colaborar con el pedido de Elías, se pueden contactar al (0343)"Sabemos que la solidaridad de Paraná es muy grande y esperamos que aparezcan dadores", apuntó.A su vez, señaló que "el hospital mantiene unos protocolos muy estrictos y las personas que se acerquen a donar no corren riesgo de contraer enfermedades".Sobre la salud de Elías dijo que "está evolucionando tenía un problema en un pulmón, pero le hicieron un hisopado y dio negativo en covid. Ahora le están haciendo quimioterapia, y va mejorando".