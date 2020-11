"Si el río baja de 20 centímetros, habrá inconvenientes en la captación de agua"

Política Bahl y Cresto recorrieron obras de agua y cloacas que se ejecutan en Paraná

porque el fin de semana marcó 19 y 20 centímetros., comunicó ael responsable de Obras Sanitarias, Ing. Juan Pablo Arroyo."Este fin de semana hizo mucho calor y los vecinos usaron mucha más agua que lo habitual., lo común para las altas temperaturas que se registraron", explicó Arroyo al destacar que "no hubo inconvenientes" con la provisión de agua en la capital entrerriana.Consultado al ingeniero qué pasaría si el río continúa en bajante, éste explicó: "La planta de avenida Ramírez se alimenta del muelle 1, donde está la bomba que traslada el agua cruda hasta la potabilizadora., porque la otra parte -más del ¾ del volumen de agua- llega potabilizada desde la planta Echeverría". Fuentes municipales comunicaron a"de igual manera, cuando eso sucede, durante la noche y madrugada, planta Echeverría suministra agua a la planta de Ramírez para que llenen reservas"., adelantó Arroyo., aclaró al comentar que "se calcula que, en los próximos días, subiría entre 12 y 15 centímetros más".En la oportunidad, comunicó que otra de las alternativas, "para independizarnos de la altura del río, sería trasladar la bomba que está en el mulle 1 hacia el mulle 2 -que tiene una profundidad de 15 metros y no registra inconvenientes con la provisión de agua"."Tanto en Brasil como en el norte argentino se registran problemas hídricos porque hace varios meses que no llueve y eso genera ciertos inconvenientes", acotó al respecto.y que provea agua a Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde y Sauce Montrull."Paraná hoy no está en condiciones de proveer agua a localidades aledañas, porque la planta Echeverría funciona al 100% de su capacidad y solo alimenta a la ciudad. Peroindicó.El responsable de Obras Sanitarias indicó que durante todo el año se contemplaron. En ese sentido, detalló que, hace más de un mes, en el kilómetro 5½ se instaló una estación de arreo de bombeo que toma el agua que llega a la zona sur y la impulsa con más presión. También se realizan enlaces en otras zonas para nivelar las presiones a través de maniobras con válvulas.En la ocasión, Arroyo anunció que(se recuperaron cuatro que ya existían y diez nuevos), "lo que favorecería a la zona sur de la ciudad, con mayores dificultades en la provisión de agua"."Gestionamos ante Nación la instalación de micro medidores en algunas partes de la ciudad; la propuesta prevé conseguir el financiamiento para iniciar la obra que demandaría hasta dos años", comentó el funcionario municipal."Hay una ordenanza que establece días y horarios en los que se puede, por ejemplo, lavar las veredas; y la municipalidad, a través de Obras Sanitarias, puede multar al que no respeta la ordenanza o que derrocha más agua de lo que debería", recordó Arroyo al reconocer que debido a la "escases de personal cuesta llegar a todos lados" para controlar este tipo de infracciones."Algunos vecinos lavan la vereda todos los días de la semana, a éstos, primero se les advierte y después se les aplica una multa", indicó."Recomendamos que mantengan las piletas el mayor tiempo posible, sobre todo las de lona porque son las que más agua consumen", encomendó."No está permitido tener una bomba que chupe de la red para llenar un tanque; si se puede tener un tanque cisterna", puntualizó Arroyo al revelar que en Paraná se consumen "625 litros por habitante, siendo que la OMS establece que tiene que ser de entre 200 y 250 litros"."La población consume el doble de lo que debería consumirse, según la OMS. Y además del exceso en consumo, hay pérdidas de hasta un 20% en la red", reconoció.