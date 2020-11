Jubilado fabrica barcos de madera a escala y los vende

Luis Venturotti, vecino de Paraná se dispuso a fabricar barcos a escala con madera reciclada. El hombre padece Parkinson, sin embargo, la enfermedad no es un obstáculo para dejar de realizar lo que le gusta."Hace 10 años que tengo la enfermedad. Si todo sale bien y logro viajar en unas semanas me podría operar", contó aLuis, es jubilado y para no "aburrirse durante la cuarentena" comenzó a armar los barcos, ya que siempre "fue mi pasión".Los barcos están hechos con "madera que reciclo". Los precios a los que los vende comienzan en "los $1000 en adelante, son muy baratos".Los barcos se pueden conseguir en Avenida Ramírez 665. Luis todos los días sale a la puerta de su casa y los vende.