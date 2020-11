Ayudar Hace Bien 2020: Vecinos colaboran evitando la propagación del coronavirus

Rosa y Hugo

Ayudar Hace Bien pretende difundir el mensaje de prevención, esperanza y fuerza para ganarle la batalla al covid 19, pensando que entre todos es posible., participaban todos los años de la jornada solidaria siendo puntos de recepción de las donaciones. Este año, no será posible recibir donaciones Sala Mayo ni en las múltiples comisiones vecinales y/o entidades."Nosotros participamos desde el primer año y luego de 16 años seguimos junto a El Once por Todos. Este año, nuestra colaboración es apoyar y concientizar a las personas de cuidarse y evitar los contagios. Todas esas medidas son necesarias para ayudar a los hospitales", expresó aRosa."Los enfermeros están cansando y nosotros tenemos que ayudarlos para que no haya más contagiados. Vamos a trabajar de otra manera y vamos a poner el corazón en esas personas que nos están cuidando", dijo.Tanto Rosa como Hugo, forman parte de Asociación Virgen de Itatí, una organización sin fines de lucro, que se dedica asistir personas con necesidades y discapacitados.Por su parte, Hugo recordó que "antes de unirnos a El Once por Todo hacíamos tareas comunitarias, siempre ayudando a los demás. Cuando comenzó la jornada solidaria nos sumamos y somos unos privilegiados por ser parte".Y agregó que "este año no seremos puntos de recepción, pero ayudaremos a los hospitales y al personal de salud".Se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)*Fundación Puentes (Comedores y merenderos de Paraná).El martes 8 de diciembre,