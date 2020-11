Reclaman desmalezado de terrenos: "Pedimos que la municipalidad intervenga"

Estos inconvenientes "le imposibilitan al vecino, su día a día, no solo en jornadas de lluvias, sino en un día normal, donde el vecino llega de trabajar y se le aparecen ratas, víboras, y demás bichos", relató.



En reclamo está centrado en zona de calle Amanda Allen, entre Gregorio Torralday y Norberto Fernández Lorenzo.



Detalló que Control Urbano estuvo en el lugar "el 4 de agosto, labró actas, que están en el juzgado de faltas Nº 1, aproximadamente desde el 10 de agosto. Le pedimos que el juzgado libre el oficio para que la municipalidad pueda intervenir".



"Presentamos además un expediente el 25 de agosto, para el que todavía no tuvimos respuestas. Yo tuve un turno el 2 de noviembre en el Juzgado de Faltas. Me dijeron que el trámite estaba en el juzgado Nº 1, que estaba de turno la semana siguiente, y hasta el día de hoy no tenemos respuestas. Ahora me dieron turno para el 25 de noviembre".



Asimismo, concluyó: "Queremos que la municipalidad interceda, para que vengan con una máquina y limpie estos terrenos". Elonce.com