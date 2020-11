Homenajearon a la enfermera fallecida por Covid-19 en el Hospital San Martín

En el marco del Día Nacional de la Enfermería, inauguraron un mural y una escultura este sábado en el Hospital San Martín de Paraná, en homenaje a Julia González, la primera enfermera del nosocomio víctima del coronavirus, quien falleció el 8 de octubre."Es un día muy especial porque también rendimos homenaje a una enfermera caída en su función en esta pandemia", comentó ael director del hospital San Martín, Carlos Bantar, al destacar que la enfermería "es un oficio de gran profesionalismo".Durante el homenaje, se realizó una suelta de globos blancos y se descubrió la placa recordatoria en la base de la escultura en homenaje a la trabajadora de Salud."El enfermero parece ser paralelizado a un humorista porque no tiene el derecho de estar de mal humor porque es requerido permanentemente y en cualquier momento por el enfermo. No puede posponer momentos en la atención y es alguien que debe sobreponerse permanentemente a su situación personal, a sus estados de ánimo, para estar en la atención del enfermo porque éste, mas allá de los cuidados terapéuticos, la única raigambre que tiene cuando se siente vulnerable es cuando necesita un ser humano que lo contenga", valoró el responsable del nosocomio de la capital provincial."El enfermero es el que está para sosegar la angustia que el enfermo siente frente al temor por su vida", sentenció Bantar y aseguró sentirse "orgulloso de la capacidad de atención que desarrolló el hospital durante la pandemia y del que el Departamento de Enfermería fue el gran responsable de esa situación".En relación a la curva de contagios por pandemia de coronavirus, el médico apuntó a una "meseta en relación a niveles relativamente altos, y que son amenazantes"."En esta etapa de flexibilización, apelo a la responsabilidad individual, a no bajar los brazos y a no tener falsas expectativas por la llegada de la vacuna. Queda mucho camino por recorrer y mucha lucha por dar", encomendó Bantar.