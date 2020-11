Bahl ponderó el anuncio para la construcción de una nueva Terminal en Paraná

Política Dragarán los puertos de Diamante e Ibicuy y construirán terminales de transporte

. El anuncio se hizo este viernes durante la visita del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Los funcionarios nacionales fueron recibidos por el gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná, Adán Bahl.Además de Paraná, el convenio incluye nuevas terminales en San José de Feliciano; Diamante; y Concordia; la readecuación del edificio en Villaguay; y el desarrollo de un centro logístico y de desconsolidación de cargas en Victoria. El objetivo es el mejoramiento en la operación de los servicios de transporte de pasajeros de larga, media y corta distancia.El intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó "el trabajo coordinado entre Nación, Provincia y Municipio" y apuntó que. Este edificio es un centro referencial en materia de movilidad regional. Actualmente carece de aptitudes para desempeñar su función, porque, que es aproximadamente la mitad de quienes vienen a la ciudad".. La actual terminal fue un proyecto de transición, que se planteó a mediados de los años 90, pero sobre el cual no se continuó avanzando".Explicó que "desde enero, estamos trabajando junto a un grupo de expertos en elSe lo presentamos al Gobernador y al ministro Meoni, quienes coincidieron con nuestro diagnóstico y se comprometieron a concretarlo".El intendente informó que ya se tiene un plan de necesidades y las líneas de base para llamar a licitación. "Si bien formaba parte de nuestra política estratégica de movilidad, nunca hicimos público el proyecto porque ni siquiera soñábamos poder financiar una obra de esta magnitud, ya que encontramos un Municipio muy endeudado. La verdad que tener esta grata noticia para nosotros es una gran alegría y me imagino que también va a ser una alegría para todos los paranaenses", concluyó.El proyecto contempla 6.000 m2 de superficie cubierta, 1.200 mts de semicubierta y un total de 2 hectáreas de terreno disponible para obras complementarias con una proyección a 50 años.Incluirá dársenas y estacionamiento, lavadero y taller, servicios y logística, encomiendas, administración, área gastronómica y comercial, entre otros sectores.