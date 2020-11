"Ayudar hace bien": Mirar TEA Paraná se sumará con una colecta interna

Mirar TEA Paraná, en esta edición, se sumará con una colecta interna.

Amarú Mendez es presidenta de la Fundación Mirar TEA

Cómo y con qué elementos colaborar:

Las donaciones que se piden son:



En la 16° edición, los beneficiarios son:

Este año,que año a año lo hacían, para evitar la aglomeración de personas y respetar los protocolos vigentes de distanciamiento e higiene de elementos.. "Si bien este año es particular,Nos vamos a sumar de una manera diferente, más con las familias, amigos, conocidos,", aseguró.. Nuestro mayor objetivo es la contención a las familias y a los niños dentro del trastorno del espectro, siempre enfocándonos en el tema de poder hablar de la inclusión en la escolaridad, en los clubes, en la sociedad toda. Siempre trabajamos trayendo capacitaciones para poder hablar del autismo y sacar ese tabú", detalló.Consultada respecto del funcionamiento de esta asociación en el marco de la pandemia, detalló: "Lo hemos hecho virtualmente, hubo charlas para padres, en el momento de alguna crisis, estuvimos, hubo contención a las familias por el tema de las obras sociales que tuvieron muchos problemas".Reflexionó sobre el momento actual: "Sabemos que es un momento difícil, nos agarró de sorpresa no solo a Argentina sino también al mundo. Nuestros chicos necesitan de una terapia, de una rutina. Todo eso se rompió, pero gracias a Dios y a los profesionales que atienden a nuestros hijos en esos momentos tan duros de crisis, hoy en día estamos saliendo. Pudimos lograr que los chicos tengan una muy buena adaptación, con este nuevo cambio de la virtualización. No se sintieron solos, pudimos contener a las familias".Se invita a colaborar conEl mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar. (más cerca de la fecha se dará el listado de los lugares)*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)*Fundación Puentes (Comedores y merenderos de Paraná).