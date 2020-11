Paritaria municipal: Gremios y municipio se volverán a reunir la próxima semana

Paraná Pasó a cuarto intermedio hasta la tarde la paritaria de municipales de Paraná

En la jornada de este viernes, funcionarios del Ejecutivo municipal de Paraná, mantuvieron una reunión con los representantes de distintos sindicatos para seguir discutiendo la recomposición salarial, pero no hubo definición y la mesa de diálogo, pasó a un nuevo cuarto intermedio, se confirmó a Elonce TV.la secretaria General de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand.En tanto, la representante de ATE Municipal, Liliana Caraballo, sostuvo que "fuimos razonables con el pedido del 35%", coincidió."Hace 18 meses que no tenemos aumento salarial, por eso le pedimos al Ejecutivo municipal que haga un esfuerzo y atienda nuestro reclamo porque los trabajadores lo necesitan. Llegan las Fiestas y los trabajadores quieren festejar con sus familias y un salario digno", argumentó Ramón Ortiz de Obras Sanitarias.Tras un cuarto intermedio, no hubo definiciones en la reunión y por lo tanto, asaron a un nuevo cuarto intermedio. Las partes volverán a sentarse a la mesa de diálogo la semana que viene, confirmaron desde el Municipio.Se recordará que, entre otros puntos, el municipio de Paraná ofreció un aumento salarial consistente en un aumento salarial del 12% al básico de cada categoría para personal de Planta Permanente y los Contratos en modalidad Servicio. Además de aumento del valor del salario Mínimo Garantizado a $ 24.854,90. Sin embargo, el Frente Sindical rechazó la propuesta de un 12 por ciento y solicitó un 35 por ciento.Tras la reunión de este viernes, desde el Ejecutivo se comprometieron a presentar una contrapropuesta a confirmar tras el cuarto intermedio. "El Ejecutivo llevó a esta situación por tanto tiempo de espera, de 18 meses. Le pedimos un esfuerzo a la dirigencia política, que analice la propuesta, para poder llevar una respuesta a los trabajadores", encomendó Levrand.