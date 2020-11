Con un abrazo simbólico homenajearon a enfermeros del Sanatorio La Entrerriana

Previo al Día Nacional de la Enfermería, el Sanatorio la Entrerriana le rindió un sentido homenaje al personal que estuvo "en la primera línea" durante toda la pandemia."Es una oportunidad para hacer un reconocimiento a nuestros enfermeros de todos los sectores. El esfuerzo que hicieron en todo este año para protegerse y cuidarnos, fue enorme", dijo Silvia D'Agostino, la directora del sanatorio, a"Los enfermeros estuvieron en el frente de batalla, no solamente para asistirlos, sino que también para reconfortarlos, alentarlos y llenarlos de esperanza", sumó.Por su parte, el jefe de Enfermería del Servicio de Guardia, Ramón Aranda, sumó que "estamos agradecidos por este reconocimiento. Nos tocó vivir momentos de los cuales aprendimos muchas cosas y nos entregamos al máximo".En tanto, Rosa, Jefa de Enfermería de Piso, resaltó que "agradecemos a todos los que no dieron su apoyo, porque sin ellos nosotros no podríamos seguir adelante"."Nos venimos preparando desde marzo, trabajamos muy duro, me siento muy orgullosa de la institución y del equipo de salud", sumó otra profesional.La jefa de Cuidados Intensivos dijo que "es un año muy difícil y merecemos aplaudirnos para poder continuar. Tuvimos momentos muy difíciles, pero siempre trabajamos unidos para cuidar a la población".