Padres impedidos de ver a sus hijos reclamaron frente a Tribunales de Paraná

Padres y Abuelos por los niños separados de su familia (PAyAB) es una organización que se constituyó ante la imposibilidad que estos tienen de poder ver a sus hijos y nietos, cuando la otra parte no facilita el vínculo familiar. Los integrantes de PAyAB se concentraron este viernes frente a Tribunales de Paraná, pero tras dos horas, nadie salió a recibirlos."Reclamamos por la posibilidad de poder ver a nuestros hijos, a los que no podemos ver por la ineficacia del Poder Judicial porque no trabaja las causas como corresponde", explicó auno de los miembros de la entidad recientemente conformada, Juan Manuel Godoy Leyes."Somos padres que hace años estamos impedidos del contacto con nuestros hijos, además de abuelos y tíos, porque hasta han desmembrado familias entre hermanos", argumentó el hombre."Reclamamos empatía al Poder Judicial, porque este año no avanzó en prácticamente ninguna causa que iniciamos hace años por la exclusión del vínculo de uno de los progenitores", sentenció."Nuestra situación es desesperante", remarcó Godoy Leyes al revelar que se encontraba en la manifestación "en reemplazo de un papá que se quitó la vida por no poder ver a sus hijos"."Cumplimos con la cuota alimentaria, la obra social y todas las cuestiones que les corresponden a los niños. Pedimos por la protección de los niños, porque queremos ejercer la responsabilidad parental, y porque que no nos dejen ver a nuestros hijos, también es maltrato infantil", acusó el hombre que pide poder ver a sus niños, Tomás y Martina.Según supo, uno de los padres, que tiene tobillera electrónica, se le concedió la posibilidad a ver sus hijos en Parque Gazzano, pero debido a la restricción judicial que pesa sobre él, cuando se acercaba al lugar se activaba el dispositivo.