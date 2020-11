Ayudar Hace Bien: Radios públicas de Paraná se sumarán a la transmisión especial

Multipliquemos los gestos

Cómo participar

Los elementos que se necesitan son:

La edición 16º de la jornada solidaria Ayudar Hace Bien, este 2020, debido a la pandemia por coronavirus tendrá una emisión muy especial. Es que, si bien el aislamiento modificó las formas, la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene.Las cuatro radios públicas de Paraná (Radio UNER, FM Universidad de UTN-Paraná, LT14 - Radio Nacional General Urquiza y Radio Costa Paraná, la radio municipal) transmitirán en vivo y en red la transmisión especial que se realizará este 8 de diciembre."Radios públicas en red es un trabajo inédito que tenía que estar en Once por Todos porque es una jornada solidaria que espera toda la provincia. Como este año cuidamos a los que nos cuidan, este año no podremos hacer colectas y no habrá centros donde se reciban donaciones para evitar el movimiento, sí enviaremos un mensaje solidario `Ayudar Hace Bien´ a través de todas las radios", comunicó ala titular de Radio Costa Paraná 88.1, María Waingandt."Cuando escuchamos al personal de salud, que está en la primera línea batallando contra la enfermedad, a nosotros no nos cuesta nada cuidarnos y quedarnos en casa", argumentó la locutora al tiempo que bregó "para hacer llegar este mensaje solidario, porque no podremos juntarnos en Sala Mayo, pero sí podremos seguir siendo solidarios, cuidándonos y quedándonos en casa"."Que Once por Todos sea un gran movilizador para que no haya más fiestas clandestinas, que no haya que pedir que se ponga un barbijo y use alcohol en gel, que trate de cuidar a sus adultos mayores", indicó Waingandt."Los medios tradicionales son esenciales y, al igual que las radios, llega a todos los rincones, a la señora que no tiene internet ni redes sociales. Es por eso que a través de todas las radios públicas en red podremos multiplicar ese mensaje que tantos años tiene Once por Todos, y que es `Ayudar Hace Bien´", sentenció.¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla deEnvíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag, y sé parte a esta movida solidaria.Para los hospitales:-Sanitizantes-Lavandina-Guantes-Barbijos-Alcohol-Cremas hidratantes-Pañales-Tomate-Harina-Fideo-Arroz-Leche-Azúcar-Cacao-Yerba