Video: Ayudar Hace Bien 2020: Una modista al servicio de la solidaridad y el cuidado

La edición 16º de la jornada solidaria Ayudar Hace Bien, este 2020, debido a la pandemia por coronavirus tendrá una emisión muy especial. Es que, si bien el aislamiento modificó las formas, la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene.Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda. Y, en los días previos a la movida solidaria, rescata el testimonio de los trabajadores que se encuentran en la primera línea frente a la pandémica enfermedad.Griselda Alba hace alrededor de 12 años que colabora con Ayudar Hace Bien, ella es modista y ayudaba a confeccionar los chalecos, durante muchos años sus nietos la asistían para colaborar."Llega esta parte del año y siento la necesidad de colaborar con Ayudar Hace Bien, me gusta mucho la solidaridad", indicó Griselda aEn este sentido, dijo que "ahora hago barbijos y es para cuidarnos entre todos, para seguir adelante"."Los barbijos son para las personas que colaboren con Once por Todos, se los vamos a regalar a todos", aseguró.Al finalizar dijo que "ser solidarios es cuidar a todos. Multipliquemos los gestos".¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.Para los hospitales:-Sanitizantes-Lavandina-Guantes-Barbijos-Alcohol-Cremas hidratantes-PañalesPara los comedores:-Tomate-Harina-Fideo-Arroz-Leche-Azúcar-Cacao-Yerba