Organizadores de eventos marcharán para pedir "volver a trabajar"

Una movilización por parte de organizadores de eventos se llevará a cabo este miércoles en toda la provincia de Entre Ríos.



Laura, decoradora, explicó a Elonce TV que "nos reunimos a las 18. Salimos del Ferrocarril y vamos a Casa de Gobierno. Necesitamos que las autoridades nos escuchen, pasamos muchos meses. Estas épocas son fundamentales para nosotros por los eventos, las despedidas y demás. No podemos sostenernos más".



"Pedimos trabajar al aire libre, necesitamos trabajar. No damos más. Hemos cortado pasto, pintado casas, paseado perrsos", agregó.



Walter, decorador, señaló que "fueron meses complicados, hemos hecho de todo. A esta altura reinventarse es complicado. Nosotros queremos volver de a poco, no decimos que va a explotar todo de eventos. Es peor que se realicen de manera clandestina porque no hay protocolos ni cuidados".



"Creemos que los egresados van a hacer sus fiestas y es mejor hacer todo bajo protocolo", finalizó. Elonce.com