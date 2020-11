La cooperadora del San Martín necesita pañales para los servicios del hospital

La cooperadora del Hospital San Martín, realizará este sábado 21 de noviembre una campaña para recolectar pañales. Los mismos, serán destinados a los pacientes internados en el nosocomio."Es necesario tener pañales para el primer piso de aislamiento, segundo y tercero del nosocomio. Son muchos los pacientes que usan pañales, además la persona que está aislada por covid-19, está 14 días sin poder ver a sus familiares, entonces nos ocupamos de que no necesiten nada", expresó aMaría Maidana, presidente de la cooperadora del Hospital San Martín."También son necesarios los elementos de higiene personal", dijo y agregó que "la campaña será desde las 10 hasta las 18 horas y pienso que será un éxito".Sobre la cantidad de pañales que usa a diario el hospital, comentó que "alrededor de 65 por día, a la semana son 450. Estos elementos tuvieron un aumento importante en su valor, hasta hace un tiempo cada 15 días se gastaba $28.000 hoy en día se gasta $33.000".La cooperadora no recibe "subsidios del gobierno", se abastece con las "donaciones de las personas", señaló.Al finalizar, comentó que "no importa la cantidad de la donación, lo que vale es la intención de acercar, aunque sea un pañal".Para colaborar se pueden comunicar al 154 052 692/156 209 191