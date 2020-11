UTEDyC se suma a la acción solidaria y dona elementos de limpieza

Multipliquemos los gestos, ayudar hace bien

Cómo participar

Si bien la pandemia modificó las formas, la solidaridad y entrega hacia los demás no se detuvo y este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.Es por ello que la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) realiza una colecta interna de productos de limpieza."Desde que se inició Once por Todos estamos participando, en este año seguimos ayudando", indicó Pedro Comas, secretario general de UTEyC, aEn este sentido contó que "representamos a cinco mil trabajadores, que están en clubes, asociaciones civiles, campos de deportes, etc".En tanto Susana Lescano, secretaria de Acción Social, señaló que "ayudar es fundamental en este momento".Juan Conde, integrante del gremio, dijo que "ponemos un granito de arena para seguir colaborando y ayudar a los que nos cuidan".Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano, pero los corazones seguirán latiendo al ritmo de la alegría de ayudar.¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar.Envíanos tu video sobre prevención, usando el, y sé parte a esta movida solidaria.