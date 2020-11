Gatitos atrapados: se llegó a un acuerdo y buscarán rescatarlos

Paraná Gatitos están atrapados entre paredes y piden autorización para rescatarlos

En la mañana de este lunes, proteccionistas de animales requirieron autorización judicial para rescatar unos gatitos que están atrapados desde hace varios días entre las paredes de un edificio y una cochera privada de calle El Plumerillo, de la ciudad de Paraná.La decisión de presentarse en la justicia fue ante la negativa de la propietaria de la vivienda de permitir el accionar de las rescatistas.En diálogo con Elonce TV, Hernán Cabrera, veterinario de Salud Animal, contó que "hay una medianera donde quedó un hueco y seguramente la gata, con la tormenta del sábado, refugio sus crías dentro de una madriguera y pueda que los gatitos corran peligro porque no sabemos las dimensiones del lugar. Además sabemos que la madre los visita asiduamente pero queremos ver si están en buen estado de salud".Sobre el trato con la dueña de la vivienda, explicó que "se acordó que un albañil trate de romper el lugar para poder localizar esas crías y luego lo repare ya que se trata de una propiedad privada".Y dejó en claro que "hay que tener en cuenta la parte legal. Nos habían comunicado muy temprano de lo que sucedía pero sin una orden judicial no podíamos acceder; sí accedimos por la buena voluntad de la señora propietaria. Lo primordial es la vida de los animales".Finalmente, se indicó que la dificultad que presenta la labor del albañil es saber en qué sector hacer el hueco, ya que no tienen certeza de dónde están los gatitos, ya que el lugar de dónde provienen los maullidos desconciertan.