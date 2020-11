"Lo que no podemos hacer es aflojar", dijo médico de la Terapia del San Martín

Cómo ser parte

Este año, Once por Todos celebra su edición número 16 y teniendo en cuenta la pandemia que se vive por el coronavirus, el 8 de Diciembre se vivirá de una manera muy particular: los trabajadores de la salud, que nos cuidan desde la primera línea, necesitan de tu ayuda y colaboración.Es por ello que se invita a la población a colaborar, desde los hogares, con los hospitales, con el personal de salud y las entidades benéficas que siempre están extendiendo su mano solidaria donde se necesita.Para conocer un poco más sobre el trabajo que se realiza en los hospitales en el marco de esta pandemia por el Covid 19, Hernán Giménez, médico de la Terapia Intensiva del hospital San Martín e integrante del equipo de procuración del CUCAIER, contó que "cuando llegó la pandemia era algo desconocido para nosotros, si bien conocíamos lo que nos habían contado, realmente non teníamos muy en claro a qué nos enfrentábamos ni la magnitud del virus"."Los primeros miedos fue nuestra salud, la de todo el personal y la de los entrerrianos", dijo el profesional y dio cuenta que luego de estos ocho meses, de pandemia, "estamos muy cansados. Todo el cuerpo médico, enfermeros e incluso el personal de limpieza, han tenido que duplicar y triplicar la carga de trabajo, lo que no podemos hacer es aflojar".En este sentido, Giménez indicó que la demanda "es cada vez mayor. Por supuesto que uno está esperando que esto pase y en algún momento va a pasar, ya sea por la vacuna o la evolución normal de una pandemia, pero mientras tanto, la única herramienta que la sociedad puede emplear son las medidas de distanciamiento social"."A nosotros nos llegan los pacientes ya enfermos y tratamos de evitar el desenlace, pero la mejor medida que hay es la prevención, como en toda enfermedad infecciosa. Cada pequeño gesto de la población tiene una gran repercusión en el equipo de salud", indicó.Finalmente, el profesional expresó que aquellas personas que no han pasado por la enfermedad o no han tenido algún familiar o amigo que han sufrido el covid 19, "dicen que están cansados de la pandemia, pero es hasta que les toca. Hay gente que lo subestima".Se parte de este gran desafío, el personal de salud te lo agradecerá. Entre todos es posible.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.