Vecinos cortaron calle Ambrosetti para exigir que dejen de circular camiones

Vecinos de calle cortaron calles Ambrosetti y Lorentz para solicitar que se prohíba la circulación de tránsito pesado en esa arteria. Además, pidieron que se coloque un semáforo y se haga de un solo sentido la calle para evitar que se sigan produciendo accidentes."Por esta calle transitan muchos camiones y todos los días hay accidentes, muchos vecinos fueron amputados", señaló un vecino, Javier Zapata aEn este sentido, indicó que "pedimos que por favor la Municipalidad coloque un semáforo en la esquina y que a esta arteria la conviertan en un solo sentido de circulación. Lo mejor sería de oeste a este".Según detalló Zapata, cuando los camiones transitan las viviendas vibran y se "mueven hasta los cubiertos. Es algo de todos los días"."Muchos choferes de camiones nos dicen que no está señalizado que esta calle no es para tránsito pesado, y que el gps les indica que agarren por acá", declaró.Al finalizar, Zapata contó que este jueves tendrán una reunión en la comisión vecinal y si no tienen respuestas sobre una reorganización del tránsito, cortarán varias cuadras de calle Ambrosetti.