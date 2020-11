"Gracias de corazón": Vendieron 300 porciones de canelones para ayudar a Mateo

Los resultados durante la gestación anticiparon que el niño tendrá hipoplasia ventricular izquierda.Mateo no ha nacido aún pero ya se sabe que tendrá esta malformación en su corazón. Enseguida de su nacimiento, el pequeñito deberá ser operado de urgencia. Amigos del papá del bebé realizaron este domingo, una venta de canelones de verdura para recaudar fondos.Silvia Pagani, una de las impulsoras de la campaña por Mateo."En total, preparamos 1.300 canelones, en tres días. A muchas personas le tuvimos que decir que no, porque no dábamos abasto. Estamos muy emocionados, todos los compañeros del centro de Salud Corrales estuvimos ayudando a Edgardo, el papá de Mateo", dijo."Gracias de Corazón a todos", finalizó.Pagani, contó que la pareja viajarán el próximo 19 de noviembre al hospital, en La Plata para un control y ya se quedarán en la ciudad hasta la cesárea, que está programada para la última semana de diciembre.Según se supo, se recaudó alrededor de $80.000