Exigirán Justicia por joven al que le destrozaron la cara para robarle la moto

Familiares de Matías Espinosa, el joven atacado brutalmente para robarle su moto, confirmaron que este lunes a las 17hs se movilizarán hasta el edificio de Tribunales de Paraná para reclamar Justicia por el hecho.Cabe destacar que, pese a que el joven fue atacado en zona de Parque Varisco a principios de la semana, aún nada se sabe acerca de los autores y tampoco de la moto sustraída.el programa que se emite porY continuó: "La única buena noticia es que se pudo detener el sangrado en el cerebro, según la última tomografía, pero hay que seguir de cerca los hematomas que se le han formado".De acuerdo a lo que comentó la mujer, esta semana comenzarán a tramitar las prótesis. "Me informaron que va a necesitar 10 clavos y 10 prótesis para reconstruir su rostro. Tiene muy comprometidas las partes óseas de la nariz, mandíbulas, tráquea y el cirujano ya me informó que va a ser una operación de muchas horas y como él padece una discapacidad, hay que estudiar primero si su corazón va a resistir tantas horas de anestesia", detalló. "Es un riesgo muy grande, pero todo depende de que podamos conseguir primero las prótesis", acotó al respecto.Además, los médicos le informaron que uno de los ojos de Matías va a quedar desviado. "Ayer le hicieron un fondo de ojo y no es bueno el pronóstico", expresó la madre.En la oportunidad, Sonia prometió que estará en la movilización para reclamar Justicia por su hijo. "Voy a dejar un rato a Mati al cuidado de su papá y quiero que me acompañen, porque esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Tengo fotos de cómo me dejaron a mi hijo y quiero que las vean", anticipó."Quiero que estas lacras que le hicieron esto a mi hijo me vean la cara y sepan que voy a luchar por él. Confieso que al principio sentí algo de miedo, pero soy su madre y alguien tiene que hacer algo por lo que le hicieron a él. No pueden quedar así las cosas", sentenció.