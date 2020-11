Fotos de 15 en el Parque Urquiza: Tradición que continúa pese a no haber festejo

La pandemia por el coronavirus, les arrebató la ilusión a las adolescentes que se disponían a protagonizar por fin su fiesta de quince años. Una celebración tradicional, donde festejan el paso de ser niñas a jóvenes que eligen su propia historia.Brisa, una joven de Paraná, cumplirá 15 años el próximo 22 de diciembre. Si bien las fiestas siguen prohibidas, ella no quiso dejar de sacarse fotos en el parque Urquiza, una tradición que continúa vigente en la ciudad."Estar por cumplir 15 en pandemia, es muy diferente a los que me imaginaba", expresó aBrisa.Las fotos se realizaron en distintos puntos de la ciudad como el Rosedal, el hotel 5 estrellas y un bar. La joven, estuvo acompañada en todo momento por sus padres y sus padrinos."Fue un poquito cansador el sacarme las fotos. Pero me adelantaron el regalo de cumple y me dieron un celular, aritos y unos anteojos", contó.Para su entrada al cumpleaños "elegí una canción en inglés, porque me gusta las tradiciones antiguas. Pero mis compañeras suelen seleccionar temas más modernos, pero a mí no me gustan tanto".Al ser consultado sobre cómo ve su futuro, dijo que "quiero entrar al ejército y salir con un título de contabilidad. Quiero tener una casa y un auto, y poder formar una familia".