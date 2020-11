Cómo ser parte

Este año, Once por Todos celebra su edición número 16 y teniendo en cuenta la pandemia que se vive por el coronavirus, el 8 de Diciembre se vivirá de una manera muy particular: quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración.Es por ello que se invita a la población a colaborar, desde los hogares, con los hospitales, con el personal de salud y las entidades benéficas que siempre están extendiendo su mano solidaria donde se necesita.Griselda Figueroa es integrante de la Comisión Cooperadora del hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná y contó cómo se las ingeniaron durante la pandemia, y organizaron con las enfermeras para poder seguir circulando dentro del nosocomio y que la ayuda llegue a cada niño internado y su familia."En esta pandemia tuvimos que reinventarnos porque no podíamos llegar a ayudar a los niños que estaban internados y a las mamás porque teníamos que minimizar la circulación dentro del hospital, entonces eso nos impedía hacer los recorridos para saber si necesitaban algo o no", contó.Durante un tiempo estuvieron analizando cómo hacer para que los pañales, ropa, elementos de higiene personal y demás donaciones, llegaran a destino. Entonces se gestó un trabajo en forma conjunta con las enfermeras que son las que están en contacto con los niños y saben lo que necesitan. "Ellas nos decían, esta mamá necesita ropa cómoda, pañales y nosotras íbamos organizándonos así. Después cuando le propusimos que se hagan cargo de distribuir la ayuda, si bien representaba más trabajo para ellas, se prendieron con la mejor onda. Todos los Jefes y Subjefes dieron el okey y muchos pidieron pertenecer a este grupo", remarcó.En este tiempo de pandemia, "la ayuda es cuidarnos. Nosotros no podíamos circular por el hospital porque estábamos cuidándonos, cuidando a los niños y nuestras familias, esa es la solidaridad base de estos días: cuidarnos, cuídate y me cuidás. Un gesto tan pequeño como cuidarse, provoca una ayuda tan grande para todos. Ayudar hace bien", dijo finalmente Figueroa.Se parte de este gran desafío, el personal de salud te lo agradecerá. Entre todos es posible.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.