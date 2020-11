Día contra la Obesidad: Por año fallecen "más de 1,8 millones de personas"

Cada 12 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. El objetivo de los especialistas, es poner en agenda la problemática y que las personas se interioricen y conozcan de la enfermedad.



"La celebración de este día es para concientizar a las personas acerca de esta pandemia, que hace años está presente y viene cargado de otras enfermedades y una menor calidad de vida", expresó a Elonce TV Marcelo Palma, Cirujano Bariátrico, especialista en obesidad y su tratamiento quirúrgico.



A nivel mundial, existen "casi 2.000 millones de personas afectadas de sobrepeso y más de 700 millones de personas sufren de obesidad. Muchas personas no ven a la obesidad como lo que es: una enfermedad grave. Por año se mueren 1,8 millones de personas, fallecen más personas por este padecimiento que por HIV o accidentes de tránsito", dijo.



Y agregó que "hay que entender los motivos de la obesidad, porque muchas veces se estigmatiza a las personas por la comida, que no tienen voluntad o no se cuida. Pero la realidad es muy distinta. El tejido adiposo que desarrollan las personas obsesas, es algo natural, por eso el cuerpo lo quiere defender y es difícil la lucha".



En ese sentido, comentó que "la obesidad le da la mano a otras enfermedades que repercuten en la calidad y expectativa de vida. Hay dos cuestiones fundamentales, una es la prevención de la enfermedad, que tiene que ver con cuidar la calidad de los alimentos que ingerimos y realizar actividad física. Y por otro lado, el paciente que ya desarrolló la obesidad, que comienza cuando el índice de grasa es de 30. Cuando supera los 40, ya hay que tratarlo, la prevención ya no funcionaría, porque es una enfermedad".