Ayudar Hace Bien: "Hoy más que nunca necesitamos que entre todos nos cuidemos"

Este 8 de diciembre llega ayudar hace bien 2020 en una emisión, muy especial. La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.Juliana Bournissen, es medica especialista en terapia intensiva y trabaja en el CUCAIER, contó anteque al comienzo de la pandemia tenían mucha incertidumbre, "fue un desafío como familia, armamos nuestro propio protocolo de cómo íbamos a hacer al llegar a nuestra casa, tratando de cuidarnos nosotros y a los que amamos"."Era difícil porque nos enfrentábamos a un enemigo altamente contagioso, no lo podíamos ver ni tocar. Más allá que siempre nos cuidábamos, nos íbamos con la sensación deSobre la metodología de trabajo señaló que "nos enfocamos en los pacientes que están en una lista de espera para un trasplante, agradan de la solidaridad de las personas para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida"."En este momento necesitamos que cada uno sea responsable y se cuide, hoy más que nunca no podemos bajar los brazos y debemos mantener esta conducta de prevención", sumó."Es el momento de hacer un esfuerzo porque el personal de salud está cansado y necesitamos de ayuda que podés dar vos", añadió Juliana.Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano, pero los corazones seguirán latiendo al ritmo de la alegría de ayudar.¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar.Envíanos tu video sobre prevención, usando el, y sé parte a esta movida solidaria.