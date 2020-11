Inician obras de saneamiento en Lomas de Rocamora para evitar anegamientos

Personal municipal realiza obras de saneamiento en un afluente del arroyo Antoñico, más precisamente en zona de calles Federik y Guido Marizza del barrio Lomas de Rocamora."Personal de la Dirección de Conservación Vial inició los trabajos de saneamiento en un cañadón por una laguna Mainini que desemboca en Lomas de Rocamora y, además, por la boca de la cuenta estaba tapada", explicó ael presidente de la comisión vecinal Lomas de Rocamora, Juan Bernal.Es que según explicó, "la cuenca no absorbe el gran caudal de agua, porque esta tapada, e inunda al barrio". "Viene un caudal de agua de calle División de Los Andes por calle Estévez y ahora se sacará un montículo de tierra para que quede liberado el sistema y el agua pueda correr", agregó.Según Bernal, los trabajos de saneamiento y desmalezado "son para dejar un barrio ordenado y limpio, libre de alimañas y ratas".Finalmente, explicó a los vecinos que "las bocas de tormenta no se usan para tirar basura; tienen que mantenerse limpias para que el barrio no se inunde".