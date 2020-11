Bahl: "El presupuesto equilibrado marca hacia dónde va la gestión"

Transporte: "El servicio debe financiarse"

El intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó que el presupuesto municipal "fue remitido en tiempo y forma al Concejo Deliberante hace unos días. Es equilibrado", sostuvo y acotó que se trata del primero de esta gestión puesto que el actual "es el de 2019 reconducido, con el cual nos administramos este año de pandemia".En declaraciones al programadepuso de relieve que "este es nuestro primer presupuesto, que marca de manera claramente hacia dónde va la gestión en Paraná. Refleja todo el trabajo que se ha hecho durante 2020 en la búsqueda de la eficiencia en la recaudación".Enseguida añadió que "y, en una situación sumamente complicada, pagar la deuda que se heredó de la gestión anterior, invertir en equipamiento, fundamentalmente en la recolección de residuos, y en la obra pública, ya que estamos terminando todas las que fueron abandonadas o neutralizadas durante la gestión anterior. A todas las estaremos prácticamente concluyendo a fin de año, salvo la Peatonal que nos llevará un año y medio más".Además acotó que se están haciendo "obras propias de nuestra gestión, como calle 25 de Mayo, Cura Álvarez, Ramírez, Carbó, Colón, entre otras".Bahl subrayó que ", cumpliendo con nuestras obligaciones, prestando los servicios, cuidando a nuestros trabajadores e interviniendo de manera virtuosa en la economía, buscando la sinergia entre el sector público y privado, para generar más puestos de trabajo".nos va a permitir afrontar las deudas que no se lograron atender este año", adelantó.Sobre las deudas del municipio, recordó que "se presentaron 920 millones de pesos a verificar. 200 millones fueron rechazados porque habían sido cobradas por proveedores o tenían irregularidades. Hubo propuestas a los acreedores que implicó la quita total de intereses y de parte del capital, con pagos entre 6 y 18 cuotas, lo que permitió reducir fuertemente el impacto de la deuda para este ejercicio. Se está pagando una parte importante y otra está reflejada en nuestro presupuesto"."Están previstas las partidas sanitarias y sociales. Hubo que incrementar muchísimo la partida para lo social. Y lo tenemos previsto para el año próximo, basado en la alimentación de los niños", declaró Bahl.Acotó que para la elaboración del Presupuesto "se tomaron en cuenta los parámetros macro de la Nación de un 29 por ciento de inflación y un 5 por ciento de crecimiento del PBI. Pusimos mucho énfasis en el cálculo de recursos propios".Precisó que "hay un 49 % de recursos del municipio y un 51 por ciento de coparticipación nacional y provincia. Esto muestra la eficiencia que se ha logrado para conseguir mayor recaudación sin aumentar impuesto, apuntando a los grandes contribuyentes."Interrogado el presidente municipal sobre la situación del transporte, dijo que "el presupuesto refleja el subsidio para el boleto estudiantil gratuito, que es una inversión significativa que está contemplada". Y consideró que la posible suba del boleto estará atada a una serie de factores que se irán determinando con el transcurrir del año.. Estamos trabajando en un sistema informático para darles certezas a las personas que están esperando el colectivo. Las empresas siempre fueron reticentes para que el sistema pueda captar en tiempo real el recorrido del colectivo y la geolocalización de la persona para saber en cuanto tiempo va a pasar por mi parada. Esto evitaría estar 30 o 45 minutos esperando. Vamos a incorporar tecnología", afirmó.Y continuó: "Hoy, de los 100.000 boletos diarios de hace dos años, se están cortando entre 15.000 y 18.000. Eso impacta directamente en el equilibrio de la ecuación económica, por eso resulta tan importante el subsidio nacional"."Para".El intendente recordó que está previsto "el ensanche de Racedo, entre Avenida de las Américas y Ramírez, al igual que Rondeau entre Don Bosco y Churruarín; dos baños muy importantes en la Tom. El lunes licitamos la bicisenda en la Costanera. Licitamos la puesta en valor de la playa municipal".Y resaltó que "hace tres meses hablamos con el gobernador del ensanche y repavimentación de Avenida Zanni", lo que que consideró una obra "trascendental"."Hace 30 días le presentamos el proyecto ejecutivo. Son prácticamente tres kilómetros. Será una obra muy bien hecha, con semáforos y desagües, como corresponde. Está en Vialidad provincial y aspiramos que en enero se esté licitando para empezar las obras en marzo o abril. Tendrá un plazo de 24 meses de realización Pasan 12.000 autos por día. Es una de las arterias más importantes de la ciudad", refirió.Asimismo, informó que "gemos logrado financiamiento para tres obra agua en Capibá y El Radar, de cloaca en El Morro y en el Maccarone. Aguardamos licitarlas en tres meses".También recordó que presentó al presidente, Alberto Fernández "un estudio base para una planta de tratamiento de líquidos cloacales que hoy se arrojan al río. La iniciativa está siendo evaluada por el Ministerio de Infraestructura"."En la tributaria del Presupuesto está prevista una adecuación del 25 por ciento. Está incluso por debajo de la inflación prevista del 29 por ciento", comparó Bahl. Y justificó: "Es acompañar relativamente la evolución de los recursos. Cada metro cúbico de agua tiene un costo de $9,43 y nuestra recaudación no alcanza a cubrir ni siquiera el 45 por ciento. Y hay insumos dolarizados. Hemos sido cautos para no cargar el bolsillo del contribuyente y buscar mayores recursos a través de una eficiente recaudación, poniendo énfasis en los grandes contribuyentes", reiteró.Acerca de la provisión de agua potable, reconoció que "el río está en situación sumamente crítica y vamos manejando la situación para poder captar el agua y no tener inconvenientes. Lo hacemos las 24 horas, todos los días"."Es necesario que todos cuidemos el agua. Hay que tener mucho cuidado con los piletines, que tienen 3.000 o más litros de agua. Al no hacerse un tratamiento adecuado, cada dos o tres días se tira el agua. Esos son miles de millones de pesos. Y son necesarios para el consumo humano", expresó.Añadió que "durante el invierno hicimos reparaciones para mitigar los efectos de la mayor presión que debemos implementar en verano para que llegue el agua a todas las zonas. Estamos construyendo 14 pozos. La mitad ya está produciendo. El agua se mezcla y acompaña las contingencias que puedan producirse", completó.