El rol de proteccionistas para preservar los animales del centro de recuperación

Paraná Qué destino tendrán los animales que serán retirados del centro de calle Francia

El centro de recuperación de animales silvestres nació en el año 1997 de la mano de don Avelino Fontana. Este martes, se conoció la noticia de que el lugar cerraba sus puertas."Desde el año 2016, AFADA comenzó con las actuaciones administrativas, para solicitar la fiscalización y cierre de la granja. Días atrás, pedimos intervención al Ministerio de Ambiente de la Nación y junto con la Dirección de Fiscalización de la provincia, pudimos fiscalizar la cantidad de animales y corroborar en qué estado se encontraban", expresó aJuliana D´arrigo de Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA)."A partir de esas actuaciones, trabajamos con Don Avelino Fontana para realizar el cierre definitivo del lugar. Creemos que el dueño entendió que fue un ciclo cerrado, si bien fue un lugar en donde se rescataron y rehabilitaron muchos animales, en el último tiempo no se liberaron las especies una vez que estaban en condiciones", dijo.Y agregó que "junto con la Municipalidad se trabajó para poder realizar el trasladado de animales, para poder resguardar la integridad física de las especies. Desde AFADA intervenimos para que el destino sea un lugar seguro".En el año 2014, AFADA logró "que se declare persona no humana a una orangutána que se encontraba encerrada en un zoológico en Buenos Aires. A partir de las actuaciones judiciales, la pudimos liberar", finalizó.Recordemos que el animal capturó la atención del mundo cuando era sujeto de un caso judicial. Después de vivir en cautiverio durante 20 años en el zoológico de Buenos Aires, Sandra fue declarada "persona no humana" por la jueza Elena Liberatori; un fallo sin precedentes que otorgó a la orangutana derechos básicos que incluyen la vida, la libertad y la premisa de "no dañarla" física o psicológicamente.