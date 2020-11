"Temporada" de jejenes y mosquitos: Cómo elegir el repelente correcto

Demanda sostenida de tapabocas, alcohol puro y alcohol en gel

Los jejenes son unos insectos, pero sus picaduras pueden ser muy molestas. Son pequeños, a lo sumo de 2 a 3 mm. Su vuelo es con trechos cortos.Lo mejor para evitar las picaduras de jejenes son los repelentes:, encargado de una farmacia, indicó aque "hay cremas y aerosoles que pueden prevenir la picadura del jején". Además, hay productos "que son post picadura, que son cremas y spray. Hay incoloros".Hay productos especiales para chicos, "por ejemplo para que, si ellos se los llevan a la boca, no son nocivos"."La gente se está quejando muchísimo de los jejenes. Si bien es el mismo repelente el que se usa para mosquitos y jejenes, cuando llegan a la farmacia se quejan del jején", dijo.El farmacéutico consideró que los repelentes "están siempre en stock de las farmacias y droguerías; no creo que escasee".Por otro lado, se le consultó a Fernández por los productos como alcohol en gel y alcohol puro para diluir que sirven para minimizar el riesgo de contagio por coronavirus. "La demanda se ha mantenido, la gente ha tomado conciencia de que son parte de la prevención para el Covid; se están vendiendo más que nunca".La gente "va renovando los tapabocas. Para que sea efectivo hay que ir renovándolo, cumple una función y debe ser desechado", resaltó.Respecto a las ventas en farmacia, en este tiempo de pandemia, indicó que "como toda actividad ha decaído, la gente no ha salido a la calle, por lo tanto, no se enfermaron como antes de gripes, que afortunadamente no se han dado. Han caído mucho sus ventas las farmacias, pero no quiero comparar con gente que realmente lo ha pasado muy mal en esta pandemia".