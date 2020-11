"Si la vacuna es efectiva, no importa la ideología de quien la fabrica"

Las vacunas contra el coronavirus que están en estudio en varios países del mundo y la posibilidad de que toda la población sea inoculada una vez que la misma esté aprobada por las autoridades sanitarias correspondientes, generan adhesiones y rechazos en la sociedad.En diálogo con Elonce TV, el doctor Luis Larrateguy, despejó las dudas sobre la efectividad de la vacuna y señaló que "no hay que importar la pelea de Estados Unidos con Rusia", ya que nuestro país nunca tuvo problemas con Rusia y habló sobre una "rusofobia, fogoneada políticamente".Al hacer referencia a la fase III en la cual se encuentran cuatro vacunas, explicó que dicha fase "puede durar años, pero periódicamente se van haciendo cortes donde se analizan los resultados y ahí se puede ver la tendencia, si va a ser útil o no".Y agregó: "No hay ninguna evidencia que en Rusia se fabriquen mal los medicamentos o se pase por encima etapas de investigación, todo lo contrario. La población tiene que dejar de importar peleas que no son nuestras; si tenemos evidencia científica de que una vacuna es efectiva, no importa la ideología de quien la fabrica si cumple con las reglas de la humanidad con respecto a la investigación".Con respecto a los efectos adversos, el profesional explicó que en general "pueden ser muchos, pero a veces lo que hay que razonar es que uno tiene que equilibrar lo que son riesgos y beneficios de una enfermedad y una medicación para eso. Si veo que la vacuna, por ahora produce un poquito de hinchazón en el brazo y no tengo otros eventos, creo que no hay que dudar y colocársela".No obstante hay una fase 4 de la investigación que se llama fármaco vigilancia, la cual "la tenemos que hacer todos los profesionales de la salud. Cuando algo nos causa dudas respecto de una medicación, debemos informarlo a ANMAT para que haga una investigación del proceso. La población tiene que estar tranquila".Finalmente, Larrateguy recordó que "existe un movimiento antivacunas en el mundo que también está asociada con el terraplanismo, hay gente que piensa todavía que la Tierra es plana, a pesar de toda la información de que es redonda. Hasta el día de hoy tengo consultas por la vacuna de la gripe y gente que me sigue diciendo; a pesar de que uno le explique que es imposible que se enferme por la vacuna, es todo lo contrario, gracias a la vacunación se erradicó la viruela. Las vacunas están diseñadas para tratar de erradicar enfermedades a la larga; en este caso es para frenar una pandemia, evitar la propagación del mismo y que tengamos inmunidad para defendernos del mismo".