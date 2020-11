Impresionante incendio afectó un vagón del ferrocarril

Un vagón del antiguo ferrocarril se incendió por completo este miércoles en la estación de trenes de Paraná. Una intensa humareda se registró en la zona y alrededores debido al gran foco de incendio.La intensa columna de humo negro causó alarma en los vecinos y fueron los que dieron aviso rápidamente al cuartel de bomberos, los efectivos debieron concurrir al lugar con cuatro autobombas para apagar el incendio de un vagón que estaba muy cerca de la calle."Dimos aviso a los bomberos porque observamos un humo muy negro que salía de un vagón, a pocos metros de la pasarela", explicó el auxiliar de la Estación de Trenes, Gabriel Benítez, aSegún contó, el incendio se originó en una formación que estaban sin uso, "es todo material de Nación y se tienen que resguardar, ahora están a la deriva, expuestos a que pasen estos tipos de crimines"."Aún no se sabe el motivo la causa del incendio, no es la primera vez que ocurre, por ello solicitamos que se abra alguna causa, esperamos que con el correr de los días tengamos alguna respuesta", sumó.En tanto el subjefe de Bomberos, Hernán Méndez, dijo que "la formación se encontraba muy cerca a la calle, y cuando llegamos el incendio ya estaba avanzando, y generalizado"."Es lamentable que sucedan estos hechos, los vecinos colaboraron en dar aviso a los bomberos y el 911", sumó.y resaltó: "Logramos hacer una intervención rápida y pudimos controlar el fuego y de a poco ir sofocándolo".En cuanto a las causas que podrían haber originado el fuego, informó que "l. Es muy lamentable que no se cuide el patrimonio que es de todos"En cuanto a las causas que podrían haber originado el fuego, informó que "es muy difícil que sea accidental, por eso pensamos que probablemente fue intencional. Es muy lamentable que no se cuide el patrimonio que es de todos"."Estamos a muy escasos metros e calle, en otras oportunidades han prendido fuego vagones que están lejos de la cinta asfáltica, ojalá que alguien haya visto algo para que logren denunciar", culminó.Por su parte, un vecino del lugar, Jonathan Bustamante, añadió que "cuando vi el incendio, corrí hasta el lugar para ayudar. No me importa dar mi vida y alma, para colaborar"."Los bomberos me agradecieron mucho por ayudar, me gustaría ser bombero y seguir ayudando", resaltó.Ante, Bustamante, manifestó que es oriundo de Córdoba, tiene hijos chicos y no posee trabajo. "Se realizar trabajos de albañilería, manejo camiones y maquinas viales""No tengo teléfono, pero me pueden encontrar en el centro, o en las plazas, donde me estoy refugiando actualmente", culminó.