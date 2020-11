Asamblea interclaustros pide la suspensión de elecciones en la UADER

La asamblea interclaustros en defensa de la democracia de la UADER pidió la suspensión del proceso electoral al que consideraron "amañado y fraudulento", porque "estamos imposibilitados de hacer campaña y es muy poca la información que se tiene"."En el marco de esta pandemia, en todas las instituciones han suspendido los procesos electorales. El comicio no es solo la elección, sino también la posibilidad de mostrar propuestas. Con esto se pretende dar continuidad a las gestiones actuales por cuatro años más", argumentaron en declaraciones aArgumentaron que "esto imposibilita votar a un número importante de la comunidad universitaria. Hay estudiantes y colegas docentes que no viven donde cursan. Para que haya una verdadera democracia se debería esperar como ha ocurrido en otras universidades".Desde el sector estudiantil hicieron notar que si se sigue con este proceso, no podrán elegir "democráticamente" a sus representantes. "Los estudiantes no pueden tener el despliegue electoral que se hace normalmente. Lo que hacen las autoridades es desarrollar un despliegue eleccionario en pos de mantenerse en sus cargos, cuando ni siquiera se pudieron organizar las clases, lo que generó una importante deserción", afirmaron."En el claustro estudiantil hay cinco listas y planteamos en qué condiciones vamos a defender la democracia. Los últimos números hablan de que sólo el 44 por ciento de los estudiantes acceden a la virtualidad", manifestaron.