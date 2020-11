En el Día de la Tradición, un paranaense muestra su colección de mates

Cada 10 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento del escritor José Hernández.Una de las características que representa a los argentinos es el mate. Según un estudio, el tomar mate reúne la identificación, invita a compartir, a crear momentos, charlas, risas, y acompañar el día a día."Tengo alrededor de 450 mates de toda la Argentina, que fui juntando a lo largo de 10 años. Comencé con uno y a medida que viajaba iba coleccionando más. Además, a mis conocidos siempre que viajaban les pedía que me traigan alguno", expresóOsvaldo Rabalgia.La característica particular del paranaense es que "no tomo mate, lo tuve que dejar por un problema de salud que tuve".Osvaldo, en 2014 viajó a Brasil para ver a la argentina en el mundial de Fútbol. "Fuimos y dormimos en el auto, de ahí me traje un mate, bastante grande", dijo, a la vez que agregó: "Cada mate que tengo, tiene un recuerdo y un valor".Osvaldo, contó que su mate preferido "fue un regalo de un veterano de Malvinas y que lo utilizaron allá en la guerra. Este mate representa el Día de la Tradición, porque refleja al argentino y su amor hacia Las Malvinas y los excombatientes"."Este hecho con los restos de una bomba, es la punta de un explosivo y me contaron que como yerba no tenían, conseguían algunos yuyos y calentaban agua como podían", señaló.Osvaldo, explicó que tiene un registro fotográfico de los mates que va adquiriendo, pero a su vez, en cada uno le graba de donde es y quien se lo regalo o como lo adquirió. También, los tiene divididos por características.