Habrá actividades por la Semana Municipal por el Día Mundial de la Diabetes

El Municipio impulsa actividades ante la fecha conmemorativa del 14 de noviembre. Habrá sensibilización, promoción y prevención en centros de salud municipales, puntos de actividad física y costanera de la ciudad.



"El contexto sanitario nos obliga a reinventar acciones de promoción y prevención que no impliquen aglomeraciones de personas. Por eso haremos micro acciones de sensibilización en la comunidad orientadas a informar sobre la enfermedad y la importancia de reducir los daños colaterales que produce si la persona que la padece no logra equilibrar sus niveles de glucosa en sangre", señaló Micaela Rey, subsecretaria de Salud Comunitaria. Acciones La funcionaria destacó que junto a la Liga Entrerriana de Ayuda al Diabético y con el apoyo del Programa de Diabetes de la Provincia, el 14 de noviembre en la Costanera Baja se trabajará desde Activa Salud con los paranaenses que buscan la opción de la actividad física al aire libre y el esparcimiento, reforzando su importancia como uno de los factores protectores en esta enfermedad y otras enfermedades crónicas no trasmisibles.



Hasta el 14 de noviembre, en los centros de salud municipales y en los puntos de actividad física del área de Deporte Social municipal, se llevarán a cabo acciones para promover hábitos saludables, y trabajar la importancia de acercarse al sistema de salud más cercano o de su interés para detección a tiempo o prevención de la enfermedad.



Otra actividad será el 12 de noviembre en Plaza Alberdi (más conocida como Plaza del Bombero) donde se colocará un Punto Saludable junto al Mercado en tu Barrio, donde se trabajará en la prueba de Frindrisk (que es un test de factores de riesgo) con feriantes y asistentes. Se entregará folletería sobre alimentación saludable y tópicos de alimentación para personas con diabetes.



En los centros de salud municipales se realizarán acciones de prevención y reducción de factores de riesgo, se realizará el Test de Frindrisk, informarán sobre hábitos saludables, pie diabético (prevención, atención y cuidados) y atención de salud integral en personas con diabetes y sus familias. Día Mundial de la Diabetes Fue introducido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1991, ante el preocupante aumento en la incidencia de la enfermedad alrededor del mundo. Se estableció el 14 de noviembre de cada año en homenaje Frederick Banting, quien junto con Charles Best, en 1921, tras una serie de experimentos, descubrió la insulina.



En Paraná, a través de la Ordenanza 9642, se decretó la Semana Municipal de la Diabetes (del 8 al 14 de noviembre) que establece llevar a cabo diversas actividades y acciones que hagan referencia a la importancia de la prevención y tratamiento de esta patología.



La iniciativa se trabaja desde la Subsecretaría de Salud Comunitaria, que depende de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria.