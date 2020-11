Ayudar Hace Bien 2020: "Hay que cuidarnos entre todos, hagamos las cosas bien"

Video: "Hay que cuidarnos entre todos, hagamos las cosas bien"

Multipliquemos los gestos

Este 8 de diciembre se realizará la 16º edición de Ayudar Hace Bien. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular yLa pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.Roberto Ramírez es licenciado en Enfermería y actualmente se desempeña como supervisor de docencia e investigación en el Hospital San Roque de Paraná. Señaló que al comienzo de la pandemia tuvo mucho miedo, "no sabíamos que iba a pasar en el Argentina, ni Entre Ríos, fueron momentos duros". A su vez contó que "ahora estamos más tranquilos, pero es un aprendizaje diario"."Hay que cuidarse en todo momento, no solo con los pacientes, se trata de un virus invisible y los cuidados varían todo el tiempo", indicó.Según detalló un momento complejo que ocurrió en el hospital fue cuando el personal se comenzó a enfermar "fue un continuó desafío"."Decidimos comenzar a contarles a las personas sobre lo que no ven cuando nos ven", sumó. Atrás de un uniforme hay una vida y una familia."Hay que ser una sociedad comprometida en esta pandemia, ayudar hace bien en muchos sentidos", reflexionó."Cuidar el equipo de salud y de seguridad, hay que cuidarnos entre todos y tratar de hacer las cosas bien", culminó.¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag, o al Whatsappy sé parte a esta movida solidaria.