Reapertura de teatros con público en salas: "Esperamos la aprobación en Paraná"

Política El Gobierno nacional habilitó la reapertura de los teatros con público en salas

Juan Carlos Gallegos, encargado de la sala Arteatro en Paraná

El Gobierno nacional aprobó este lunes el regreso de la actividad teatral y musical con público presencial en salas de espectáculos, el cual será habilitado por cada una de las jurisdicciones luego de siete meses y medio de inactividad por la pandemia., expresó a: "La noticia llega tarde, porque estamos cerca de fin de año y es cuando se nos termina la temporada. En verano la gente no está acostumbrada a asistir a salas de teatros, evitan los espacios cerrados"."Aún así, estamos agradecidos de que esto suceda, pero todavía en Paraná no está la aprobación. Estamos esperando para ver cómo se adapta la provincia y la ciudad a esta nueva forma de trabajo", dijo y agregó: "Asimismo, nosotros estamos preparados para la apertura, porque hace un tiempo venimos trabajando con talleres y respetamos los protocolos".Hoy en día, en Paraná son siete las salas de teatros que están abiertas y se encuentran trabajando. En ninguna "se registraron casos de covid-19", debido al estricto protocolo que aplican.Gallegos, remarcó al finalizar que "estamos enojados porque no podemos hacer funciones. Todas las actividades están habilitadas, los bares están llenos y los casinos abiertos, y me parece buenísimo, pero queremos volver a los shows".