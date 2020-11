Ayudar Hace Bien: "La solidaridad es el vínculo que permite concretar sueños"

Este 8 de diciembre llega ayudar hace bien 2020 en una emisión, muy especial.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.Claudia Luero, coordinadora.Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano, pero los corazones seguirán latiendo al ritmo de la alegría de ayudar.Claudia Filiastre, dijo, "este año Ayudar Hace bien, me toca muy de cerca porque estuve 30 años trabajando en pos de la salud. Lo poquito ayuda mucho, y tenemos que cuidar al personal de salud. Como sociedad, nuestra tarea es la prevención".En esta 16° edición, te invitamos a colaborar, desde tu casa, con hospitales, personal de salud y entidades benéficas.Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Por su parte, Adela Ramírez a cargo de la departamental de Escuela, comentó que "el cuidado individual es el gesto solidario más grande que podemos tener en este momento. Tenemos que ayudar a quien nos cuidan, no solamente con las donaciones, sino también adoptando las conductas necesarias".En tanto, Alejandro Miloco, de la vecinal Parque Del Lago, agregó que "desde el año 2014 participamos del evento solidario. Le pedimos a la gente que piense en el otro, los que tuvimos la mala suerte de perder un ser querido en la pandemia, no la hemos pasado bien"."Nos encontramos con un personal de salud desbordado, que hacen hasta lo imposible por atender a las personas. Hay que cuidarnos entre todos, mantener la distancia y usar el barbijo", indicó.Se parte de este gran desafío, cuídate a vos, para cuidar a los demás. El personal de salud te lo agradecerá. Entre todos es posible.