Descubrieron la piedra fundamental del monumento a víctimas del Holocausto

En el marco de la Semana de la Recordación de la Shoá, este lunes se descubrió la piedra fundamental del monumento para recordar a las víctimas del Holocausto que se construirá en la Plaza Sáenz Peña de la ciudad de Paraná y se aprobaron las bases del concurso para su diseño.



El presidente de la Asociación Israelita de Paraná, Pablo Soskin, dijo a Elonce TV que "estamos muy felices y satisfechos, creemos que Paraná como capital de provincia se merece un monumento de estas características. La plaza elegida, no es cualquier plaza, es la plaza de la Memoria que es el lugar indicado, debe servir a la población para poder reflexionar y entender dónde nos puede llevar la discriminación, la falta de igualdad en un mundo que hoy está peleando por estos valores".



En tal sentido, entendió que el futuro monumento, "tiene que ser un hito donde podamos iniciar educación, podamos contemplarlo y sentirnos embargados con el sentimiento de respeto, tolerancia, valores que siempre desde la comunidad tratamos de impulsar y que desde Entre Ríos y la ciudad de Paraná nos acompañan siempre".



Por su parte, el intendente Adán Bahl, acotó que el Holocausto "fue una tragedia para la humanidad y si no logramos que en el tiempo esto siga siendo visto y recordado de esa manera, poco estaríamos contribuyendo para que no vuelva a ocurrir".



Sobre el lugar elegido para emplazar el monumento, indicó que un grupo de expertos en patrimonio fue el que determinó que sea la Plaza Saénz Peña y agregó que del concurso podrá participar toda la comunidad ya que así lo definió la Asociación Israelita, la DAIA y las autoridades municipales y provinciales acompañan.



En tanto que el gobernador Gustavo Bordet, que también participó del acto, afirmó que "esto significa poder tener viva y presente la memoria de una tragedia que conmovió y que sufrió la humanidad. Significa ponernos de acuerdo en una metodología de difusión que se viene llevando adelante desde hace muchos años en Entre Ríos, articulando con la comunidad judía y con las distintas organizaciones que preservan esta historia para que las generaciones futuras nunca olviden que cuando se violenta y se vulneran los derechos más básicos de la población suceden este tipo de tragedias".



En ese sentido, refirió que "esto que está realizando hoy el municipio, en conjunto con la comunidad judía de Paraná, tiende justamente a que el monumento sea un lugar de reflexión, de homenaje y de conmemoración cada año a tantas víctimas del holocausto. Y también hay una función de educación, que es muy importante, para que en una provincia como la nuestra, que tiene condiciones de multiculturalidad por las distintas corrientes inmigratorias, la tolerancia y el respeto sean las banderas que nos tienen que guiar para vivir en una sociedad y en una provincia de entendimiento".



El concurso



El decreto municipal aprueba las bases del concurso público y abierto para la selección del proyecto de construcción y emplazamiento del Monumento en Recordación de la Víctimas del Holocausto Nazi en la ciudad de Paraná. El monumento será emplazado en la plaza Sáenz Peña, en la intersección de Villaguay e Illia.



Podrán intervenir personas mayores de 18 años oriundas de Entre Ríos o con más de cinco años de residencia y se habilitan participaciones grupales con integrantes de distinta procedencia pero el titular de la presentación deberá reunir los mismos requisitos.