Video: Ayudar hace bien: El hospital San Roque y la vocación de servicio de su personal

Cómo ser parte

Este 8 de diciembre se realizará la 16 º edición de Ayudar Hace Bien. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración.Este año te invitamos a colaborar, desde tu casa, con los hospitales, con el personal de salud y las entidades benéficas que siempre están extendiendo su mano solidaria donde se necesita.Y si bien la pandemia por coronavirus modificó las formas, la solidaridad y entrega hacia los demás no se detuvo y este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.Marcelo Itharte, es Jefe de la Guardia Pediátrica Central y Coordinador de Clínica del hospital materno infantil San Roque de Paraná. Contó que el inicio de la pandemia "fue todo un desafío" y destacó que, a diferencia de lo que ocurre con los adultos, los casos de menores que tuvieron en el nosocomio fueron de leves a moderados.Sobre las medidas tomadas en cuanto a los elementos de protección, Itharte indicó que se acordó tomar como premisa que todos pueden ser casos sospechosos, "que todos tienen la posibilidad de tener covid y de esa manera, el servicio de guardia y otros servicios se convirtieron en un lugar seguro. Primero nos cuidábamos hacia el que venía de afuera, de la calle, pero también nos teníamos que cuidar entre nosotros".A partir de agosto, el servicio se tuvo que adaptar porque la tercera parte del mismo, "por una cosa u otra estuvo en aislamiento y la verdad que el servicio se portó de 10. Los médicos venían y me preguntaban cómo puedo ayudar; hubo gente que en diez días hizo 48 horas de guardia, que es muchísimo y tiene que ver con la vocación de servicio y esas ganas de ayudar a los compañeros"."Multipliquemos los gestos, ayudar hace bien", dijo finalmente el profesional del San Roque.Se parte de este gran desafío, el personal de salud te lo agradecerá. Entre todos es posible.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.