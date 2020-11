Vecinos se manifestaron ante "la incesante circulación de tránsito pesado"

Los vecinos de Avenida Ramírez y Larralde, se manifestaron este sábado por la mañana, "con un corte parcial de tránsito" que incluye "no dejar pasar camiones con broza". Sí permitían el paso de otro tipo de vehículos.



Uno de los habitantes de la zona dijo que están pidiendo "que se respete este lugar, por el que no deben pasar los camiones. No estamos impidiendo el trabajo pero queremos soluciones para nuestra zona". Agregó que el lunes volverán a convocarse en asamblea, para definir "en base a si ha habido respuestas o no, como continuar con las medidas".



Otro de los vecinos manifestó que por esa zona de la ciudad "pasan por día, 420 camiones cargados, sin tapar, o sea que es impresionante la cantidad de polvillo que se levanta por la broza que traen". Manifestó asimismo que "sabiendo que hoy nos íbamos a manifestar, pasó un camión regador para que hoy no haya polvillo".



"Estamos en un punto de saturación, hemos reclamado, por llamado, pro nota. Con esto de la pandemia, te aceptan las notas pero te dicen que hay que llevarla en treinta días y los problemas siguen", se quejó el vecino.



Detalló, en tanto que uno de los vecinos "contaba que tuvo a su hija de un año y medio internada, por problemas respiratorios originados por la broza. Este problema excede todo, porque ya afecta la salud y el ambiente".



"Los camiones pasan por este lugar porque es un camino más corto, más rápido. Hoy que estamos con este corte, los camiones están pasando por donde deben hacerlo. El municipio o alguien les avisó que íbamos a cortar la calle. Pedimos que respeten las ordenanzas, que establecen que no pueden pasar por este lugar. Les pedimos a las autoridades que vayan a la cantera y les digan que deben respetar la legislación, que por este lugar no se puede pasar", manifestó.



De la misma reclamó que "la broza ya es algo obsoleto, no se debe usar más. Estamos pidiendo un mejorado de esta calle que tiene un tránsito altísimo". Elonce.com.