Separación de residuos: "Involucra a vecinales, instituciones y recuperadoras"

El intendente de Paraná, Adán Bahl, presentó este sábado en la sede del Club Neuquen, el pan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Es una propuesta que comenzará a implementarse en algunas zonas de la ciudad y con el correr del tiempo se extenderá."Con mucha concientización, trabajamos para que los chicos puedan a través de juegos aprender a darle valor a nuestro ambiente", indicó el intendente, aSobre la presentación del programa en el Club Neuquén dijo que, "es una institución deportiva que viene creciendo, aquí se nuclearon todas las vecinales de la zona y forma parte de este proceso de concientización""Si no logramos que los vecinos hagan la diferenciación de los residuos en su casa, el resultado no va a ser el esperado. Necesitamos todos los actores, para que vayamos adquiriendo el hábito de separación de residuos", aseguró el presidente muncipal.Y resaltó: "Es un trabajo que está pensando en la inclusión con las vecinales, cooperativas y recuperadoras""Esto es una propuesta modular, aun no tenemos una solución definitiva, ni un terreno para los residuos sólidos. Estamos gestionando un predio al Gobierno Nacional, para poder desarrollar el programa que Paraná tiene pensado", sumó Bahl.Y añadió: "Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, hay muchas cosas que podemos hacer, pero de manera planificada. Esto es una propuesta que involucra a algunas vecinales de la zona sur de Paraná y una del centro. Cuando eso empecé a funcionar de manera eficiente paulatinamente iremos incorporando otras de Paraná".Por su parte, Vanesa Zehnder, subsecretaria de Ambiente y Acción Climática de la municipalidad de Paraná, dijo que "es un plan de gestión integral de residuos sólidos y urbanos que se comenzó a diseñar en enero de este año junto con la municipalidad, cooperativas, recuperadoras y organizadores de la sociedad civil"."Las cooperativas serán las encargadas de hacer el trabajo de promoción y sensibilización ambiental, también colaboraran en la recolección, tratamiento, y comercialización de los residuos reciclables", sumóEn este sentido sumó: "Promocionaremos el compostaje domiciliario con los residuos húmedos, para que se aprovechen y proponemos diversos programas de valorización de residuos, como el programa de agrandes generadores, donde los comercios tienen que separar y entregar el material y entregarlo a las recuperadoras""El eje es la educación, sensibilización y cambio de hábitos que necesitamos los paranaenses para adaptar la recolección de residuos", añadió.En tanto, el presidente del Club Atlético Neuquen, Juan Arbitelli, señaló que "la zona sur ya viene con muchos años de experiencia de separación de residuos en origen".Sobre el funcionamiento del programa dijo: "Los martes y jueves a las 9 horas pasarán los recolectores a retirar distintos residuos y la idea es que el club sirva de punto de encuentro para aliviar las tareas a los recolectores y para que los vecinos puedan trabajar más ordenadamente".